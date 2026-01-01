Jouets buissoniers

Rond-point des Fayes Coutansouze Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-02-18 12:00:00

Date(s) :

2026-01-24 2026-02-18

Venez créer vos propres jouets avec ce que vous trouvez dans la nature ! A partir de 7 ans.

Rond-point des Fayes Coutansouze 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 64 60 47 contact.dendelion@gmail.com

English :

Come and create your own toys with what you find in nature! Ages 7 and up.

L’événement Jouets buissoniers Coutansouze a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme Val de Sioule