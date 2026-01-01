Jouets buissoniers Coutansouze
Jouets buissoniers Coutansouze samedi 24 janvier 2026.
Rond-point des Fayes Coutansouze Allier
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
par personne
Début : 2026-01-24 10:00:00
fin : 2026-02-18 12:00:00
2026-01-24 2026-02-18
Venez créer vos propres jouets avec ce que vous trouvez dans la nature ! A partir de 7 ans.
Rond-point des Fayes Coutansouze 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 64 60 47 contact.dendelion@gmail.com
English :
Come and create your own toys with what you find in nature! Ages 7 and up.
