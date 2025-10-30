Jouets buissonniers Garlan

Dans les chemins et les bois, la nature va nous fournir la matière première pour créer des sifflets, hochets et autres jouets d’autrefois.

Rdv, à 14h, place de la Mairie, à Garlan.

Sur inscription 02 98 78 45 69 / afqp29@gmail.com

Tarifs 5€ / 10€ (famille de 4 max.) / 2€ (-12 ans) / 3€ (adhérent).

Dès 3 ans. .

Garlan 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 78 45 69

