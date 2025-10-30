Jouets buissonniers Garlan
Jouets buissonniers Garlan jeudi 30 octobre 2025.
Jouets buissonniers
Garlan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 14:00:00
fin : 2025-10-30 16:30:00
Date(s) :
2025-10-30
Dans les chemins et les bois, la nature va nous fournir la matière première pour créer des sifflets, hochets et autres jouets d’autrefois.
Rdv, à 14h, place de la Mairie, à Garlan.
Sur inscription 02 98 78 45 69 / afqp29@gmail.com
Tarifs 5€ / 10€ (famille de 4 max.) / 2€ (-12 ans) / 3€ (adhérent).
Dès 3 ans. .
Garlan 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 78 45 69
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Jouets buissonniers Garlan a été mis à jour le 2025-09-17 par OT BAIE DE MORLAIX