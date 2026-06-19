Jouets buissonniers pour s’émerveiller ENS La Loubière Site ENS de la Devèze Grande La Loubière jeudi 13 août 2026.

La Loubière

Jouets buissonniers pour s’émerveiller ENS La Loubière

Site ENS de la Devèze Grande Parking de la Deveze Route du stade La Loubière Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Venez découvrir le très beau site de la Devèze grande sur le Causse Comtal d’une manière ludique et conviviale.

Sans toucher à des espèces endémiques ou rares, la proposition ici est de découvrir ce lieu en écoutant les histoires que nous racontent certains arbustes puis d’apprendre à se fabriquer quelques jouets buissonniers et poétiques à partir d’une tige, de graines ou de feuilles glanées ci et là et de repartir des images plein la tête.

Durée 2h

Tout public, réservation obligatoire (12 personnes max) .

Site ENS de la Devèze Grande Parking de la Deveze Route du stade La Loubière 12740 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 10 63 accueil@terresdaveyron.fr

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English :

Come and discover the beautiful Devèze grande site on the Causse Comtal in a fun and friendly way.

L’événement Jouets buissonniers pour s’émerveiller ENS La Loubière La Loubière a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)