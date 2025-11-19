Jouets et jeux dans la nature Longère de la Bégraisière Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-19 14:00 – 16:00

Gratuit : oui Gratuit sur inscription En famille – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Connaissez-vous le billard préhistorique ? Avez-vous déjà envoyé un cercle de cornouille ? Si ces jeux ne vous évoquent rien, laissez vos écrans de côté pour venir découvrir des jeux de nature à vous surprendre!Proposé par la Ligue de protection des oiseaux (44)

Longère de la Bégraisière Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 24 87 https://www.saint-herblain.fr/agenda/jouets-et-jeux-dans-la-nature/