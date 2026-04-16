Joueur de nature Ludobus Arengosse
Joueur de nature Ludobus Arengosse mercredi 20 mai 2026.
Arengosse
Joueur de nature Ludobus
Parc des 7 eaux Arengosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 17:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Venez nombreux vous amusez et profitez d une après midi Slackline avec Terra Pitchoun
Venez nombreux vous amusez et profitez d une après midi Slackline avec Terra Pitchoun .
Parc des 7 eaux Arengosse 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 17 03 55 ludobus@paysmorcenais.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Joueur de nature Ludobus
Come and enjoy an afternoon of Slackline fun with Terra Pitchoun
L’événement Joueur de nature Ludobus Arengosse a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Morcenx