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Joueur de nature Ludobus Arengosse

Joueur de nature Ludobus Arengosse

Joueur de nature Ludobus Arengosse mercredi 20 mai 2026.

Adresse : Parc des 7 eaux

Ville : 40110 Arengosse

Département : Landes

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Arengosse

Joueur de nature Ludobus

Parc des 7 eaux Arengosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 17:00:00

Date(s) :
2026-05-20

Venez nombreux vous amusez et profitez d une après midi Slackline avec Terra Pitchoun
Venez nombreux vous amusez et profitez d une après midi Slackline avec Terra Pitchoun   .

Parc des 7 eaux Arengosse 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 17 03 55  ludobus@paysmorcenais.fr

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English : Joueur de nature Ludobus

Come and enjoy an afternoon of Slackline fun with Terra Pitchoun

L’événement Joueur de nature Ludobus Arengosse a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Morcenx

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