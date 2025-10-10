Jouez à la roue antiraciste Médiathèque James Baldwin Paris

Jouez à la roue antiraciste Médiathèque James Baldwin Paris vendredi 10 octobre 2025.

La roue de l’antiracisme est un outil pédagogique ou deux thèmes sont abordés, correspondant à notre orientation, la lutte contre le racisme et les discriminations et l’amitié entre les peuples.

C’est une approche ludique qui permet d’échanger sur ces questions et aux moyens d’agir et de réagir.

Faites tourner la roue et testez vos connaissances avec la roue antiraciste conçue par le MRAP

Le vendredi 10 octobre 2025

de 14h00 à 17h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-10T17:00:00+02:00

fin : 2025-10-10T20:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-10T14:00:00+02:00_2025-10-10T17:30:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris