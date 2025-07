JOUEZ AU MUSÉE Savigny-en-Véron

JOUEZ AU MUSÉE Savigny-en-Véron mercredi 23 juillet 2025.

JOUEZ AU MUSÉE

80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Début : Mercredi 2025-07-23

fin : 2025-07-23

2025-07-23

> 9H CROSS ÉCHECS Dans le cadre du 39ème Open international d’échecs d’Avoine

Au cross-échecs, la pendule est placée à 10 mètres de la table. Facile ? Pas vraiment, sauf si vous aimez courir… Rendez-vous dans les prairies bocagères du musée pour observer ou prendre part à cette rencontre, mobilisant corps et esprit !

Durée 3h

Renseignements et inscriptions open.international@clubechecsavoine.com

> 10H Visite sensorielle BÉBÉ AU MUSÉE Parent(s) et enfant(s) de 0 à 36 mois

Venez au musée avec bébé ! Au programme un espace à explorer, des matières à toucher et des objets à manipuler sont au programme de cette visite spéciale bébé. Doudous, tututes et autres nounours sont les bienvenus…

Dans le cadre du Festival ludique 2025

GRATUIT

Durée 1h .

80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 s.bracquemond@cc-cvl.fr

English :

> 9H ? CHESS CROSS ? As part of the 39th Avoine International Chess Open

> 10H ? Sensory visit BABY AT THE MUSEUM ? Parents and children aged 0-36 months

German :

> 9H ? CROSS ÉCHECS ? Im Rahmen des 39. internationalen Schach-Open von Avoine

> 10H ? Besuch mit allen Sinnen BÉBÉ AU MUSÉE ? Eltern und Kind(er) von 0 bis 36 Monaten

Italiano :

> 9H ? SCACCHI CROSS ? Nell’ambito del 39° Open Internazionale di Scacchi di Avoine

> 10H ? Visita sensoriale BABY AL MUSEO ? Genitori e bambini da 0 a 36 mesi

Espanol :

> 9H ? AJEDREZ CRUZADO ? En el marco del 39º Abierto Internacional de Ajedrez de Avoine

> 10H ? Visita sensorial BEBÉ EN EL MUSEO ? Padres y niños de 0 a 36 meses

