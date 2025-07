JOUEZ AU MUSÉE Savigny-en-Véron

JOUEZ AU MUSÉE Savigny-en-Véron dimanche 27 juillet 2025.

JOUEZ AU MUSÉE

80 Route de Candes Savigny-en-Véron Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-27

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-27

Le Festival ludique se termine en beauté au Musée du Véron entre atelier, visite loufoque et spectacle déjanté !

> DE 14H À 17H en continu Atelier BAS LES MASQUES

Tous publics (à partir de 7 ans)

>15H Visite-jeu MENSONGE OU VÉRITÉ ? Tous publics (à partir de 8 ans)

>17H Concert « ROUGE ZÈBRE »

Le Festival ludique se termine en beauté au Musée du Véron entre atelier, visite loufoque et spectacle déjanté !

> DE 14H À 17H en continu Atelier BAS LES MASQUES

Tous publics (à partir de 7 ans)

En bois ou à plumes, sculptés ou peints, les masques habitent le monde entier. Voyagez pour trouver l’inspiration et donnez vie à votre propre masque !

>15H Visite-jeu MENSONGE OU VÉRITÉ ? Tous publics (à partir de 8 ans)

Le Penseur de Rodin ne mesure que 70 centimètres, la poudre de momie était utilisée comme cosmétique… Faut-il vraiment croire à tout ce qu’on nous dit au musée ? À vous de démêler le vrai du faux lors de cette visite loufoque !

>17H Concert ROUGE ZÈBRE Jeune public (dès 4 ans) Compagnie La Gueudaine .

80 Route de Candes Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 s.bracquemond@cc-cvl.fr

English :

The Festival ludique ends on a high note at the Musée du Véron, with a workshop, a zany tour and a wacky show!

> 2pm to 5pm non-stop ? BAS LES MASQUES workshop

All ages (7 and up)

>15H ? LIE OR TRUTH visit ? All ages (8+)

>17H ? Concert « ROUGE ZÈBRE

German :

Das Festival ludique endet im Musée du Véron mit einem Workshop, einer verrückten Besichtigung und einer verrückten Show!

> VON 14H BIS 17H durchgehend ? Workshop BAS LES MASQUES (Die Masken fallen runter)

Für alle Altersgruppen (ab 7 Jahren)

>15H ? Besuch und Spiel LÜGE ODER WAHRHEIT? ? Für alle

Italiano :

Il Fun Festival si conclude in bellezza al Musée du Véron con un laboratorio, una visita guidata e uno spettacolo pazzesco!

> dalle 14.00 alle 17.00, senza interruzione? Laboratorio BAS LES MASQUES

Tutte le età (dai 7 anni in su)

>15H ? Tour del gioco « Bugia o verità »? Tutte le età (dagli 8 anni

Espanol :

El Festival de la Diversión se cierra con broche de oro en el Museo del Cerón con un taller, una visita alocada y un espectáculo disparatado

> De 14:00 a 17:00 h Taller BAS LES MASQUES

Todas las edades (a partir de 7 años)

>15H ? Juego LIE OR TRUTH ? Todas las edades (a partir de 8 años)

>17H ?

L’événement JOUEZ AU MUSÉE Savigny-en-Véron a été mis à jour le 2025-06-28 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme