Jouez avec la Préhistoire ! Route de Montmeyan Quinson

Jouez avec la Préhistoire !

Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 10:00:00

fin : 2026-04-06 11:30:00

Date(s) :

2026-04-06 2026-04-11

Explorez le musée autrement avec l’animation Jouez avec la Préhistoire , rendez-vous avec nos médiateurs sur le parcours permanent.

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Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 74 09 59 contact-musee-prehistoire@le04.fr

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English :

Explore the museum in a different way with the Play with Prehistory animation, with our mediators on the permanent tour.

L’événement Jouez avec la Préhistoire ! Quinson a été mis à jour le 2026-03-19 par Département des Alpes-de-Haute-Provence