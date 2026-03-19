Jouez avec la Préhistoire ! Route de Montmeyan Quinson
Jouez avec la Préhistoire ! Route de Montmeyan Quinson lundi 6 avril 2026.
Jouez avec la Préhistoire !
Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 10:00:00
fin : 2026-04-06 11:30:00
Date(s) :
2026-04-06 2026-04-11
Explorez le musée autrement avec l’animation Jouez avec la Préhistoire , rendez-vous avec nos médiateurs sur le parcours permanent.
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Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 74 09 59 contact-musee-prehistoire@le04.fr
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English :
Explore the museum in a different way with the Play with Prehistory animation, with our mediators on the permanent tour.
L’événement Jouez avec la Préhistoire ! Quinson a été mis à jour le 2026-03-19 par Département des Alpes-de-Haute-Provence