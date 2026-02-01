Jouez ! CAUTERETS Cauterets

Jouez !

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-13 17:00:00

fin : 2026-02-13 19:00:00

2026-02-13

Venez découvrir une sélection de jeux de société avec Sébastien Platteaux notre spécialiste local du jeux de société !

Vous pouvez le retrouver chaque jour aux jeux de l’Hibours à Argeles-gazost

Gratuit-dans la limite des places disponibles .

+33 5 62 92 59 96

English :

Come and discover a selection of board games with Sébastien Platteaux, our local board game specialist!

You can meet him every day at the Hibours in Argeles-gazost

