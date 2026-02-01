Jouez ! CAUTERETS Cauterets
Jouez ! CAUTERETS Cauterets vendredi 13 février 2026.
Jouez !
CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 17:00:00
fin : 2026-02-13 19:00:00
Date(s) :
2026-02-13
Venez découvrir une sélection de jeux de société avec Sébastien Platteaux notre spécialiste local du jeux de société !
Vous pouvez le retrouver chaque jour aux jeux de l’Hibours à Argeles-gazost
Gratuit-dans la limite des places disponibles .
CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover a selection of board games with Sébastien Platteaux, our local board game specialist!
You can meet him every day at the Hibours in Argeles-gazost
L’événement Jouez ! Cauterets a été mis à jour le 2026-02-04 par OT de Cauterets|CDT65