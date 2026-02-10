Jouez chez Courbet ! Ferme Familiale Courbet Flagey

Jouez chez Courbet !

Ferme Familiale Courbet 28, Grande rue Flagey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 11:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Avec Metmorph’Ose et l’équipe de médiation culturelle du Pôle Courbet

Venez fêter le début de la saison haute en famille ou entre amis en jouant dans le jardin, le verger ou le café-librairie. Vous pourrez (re)découvrir un des trois jeux d’exploration autour de la Ferme Courbet ou les jeux mis à disposition depuis l’été dernier, notamment le jeu de l’oie créé par nos soins. Une démonstration de Trollball sera proposée pendant la journée.

Durée en continu entre 11h et 18h .

Ferme Familiale Courbet 28, Grande rue Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 53 03 60 fermecourbet@doubs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jouez chez Courbet !

L’événement Jouez chez Courbet ! Flagey a été mis à jour le 2026-02-10 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)