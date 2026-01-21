Jouez en famille Amilly
Jouez en famille Amilly vendredi 20 février 2026.
56 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret
Début : 2026-02-20 10:00:00
fin : 2026-02-20 12:00:00
2026-02-20
La ludothèque pose ses valises de jeux à la médiathèque pour une matinée de jeux de société endia-blée. En famille à partir de 4 ans. .
56 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55
English :
Play with your family
