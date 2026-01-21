Jouez en famille

56 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 10:00:00

fin : 2026-02-20 12:00:00

Date(s) :

2026-02-20

Jouez en famille

La ludothèque pose ses valises de jeux à la médiathèque pour une matinée de jeux de société endia-blée. En famille à partir de 4 ans. .

56 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Play with your family

L’événement Jouez en famille Amilly a été mis à jour le 2026-01-21 par OT MONTARGIS