Jouez en famille médiathèque + ludothèque Amilly vendredi 31 octobre 2025.
56 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret
Début : 2025-10-31 10:00:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Ludothèque et médiathèque s’unissent pour un moment convivial et familial autour du jeu de société.
Renouez avec le plaisir de jouer en famille ! Des jeux de société pour tous les âges, avec une séance co-animée par les bibliothécaires et ludothécaires de la ville. De quoi se défier ou collaborer dans la bonne humeur. À partir de 4 ans. .
56 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55
English :
Play with your family media library + toy library
German :
Spielen Sie mit der Familie Mediathek + Ludothek
Italiano :
Giocare con la famiglia mediateca + ludoteca
Espanol :
Juega en familia mediateca + ludoteca
