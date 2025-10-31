Jouez en famille médiathèque + ludothèque Amilly

56 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret

Ludothèque et médiathèque s’unissent pour un moment convivial et familial autour du jeu de société.

Renouez avec le plaisir de jouer en famille ! Des jeux de société pour tous les âges, avec une séance co-animée par les bibliothécaires et ludothécaires de la ville. De quoi se défier ou collaborer dans la bonne humeur. À partir de 4 ans. .

56 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55

English :

Play with your family media library + toy library

German :

Spielen Sie mit der Familie Mediathek + Ludothek

Italiano :

Giocare con la famiglia mediateca + ludoteca

Espanol :

Juega en familia mediateca + ludoteca

