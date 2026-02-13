Jouez en relais au jeux vidéo Gris, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
Sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-11T16:00:00+01:00 – 2026-03-11T19:00:00+01:00
Fin : 2026-03-11T16:00:00+01:00 – 2026-03-11T19:00:00+01:00
Gris est un jeu vidéo de plateforme et d’exploration aux accents poétiques. On y suit une jeune fille sensible et optimiste, mais profondément marquée par une expérience douloureuse qui a bouleversé sa vie. Perdue dans un univers onirique qu’elle façonne au fur et à mesure de son parcours, Gris doit surmonter des épreuves symboliques pour retrouver couleurs, forces et équilibre.
Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Les joueuses et joueurs se relaient. Les autres observent, commentent, encouragent et aident à la résolution d’énigmes. Fabrique du citoyen FABC11
Nomada Studio