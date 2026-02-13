Jouez en relais au jeux vidéo Gris, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Jouez en relais au jeux vidéo Gris Mercredi 11 mars, 16h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-11T16:00:00+01:00 – 2026-03-11T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-11T16:00:00+01:00 – 2026-03-11T19:00:00+01:00

Gris est un jeu vidéo de plateforme et d’exploration aux accents poétiques. On y suit une jeune fille sensible et optimiste, mais profondément marquée par une expérience douloureuse qui a bouleversé sa vie. Perdue dans un univers onirique qu’elle façonne au fur et à mesure de son parcours, Gris doit surmonter des épreuves symboliques pour retrouver couleurs, forces et équilibre.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Gris_(jeu_vid%C3%A9o) »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Les joueuses et joueurs se relaient. Les autres observent, commentent, encouragent et aident à la résolution d’énigmes. Fabrique du citoyen FABC11

Nomada Studio