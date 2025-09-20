JOUIR Festival Cergy Soit ! Cergy

JOUIR 20 et 21 septembre Festival Cergy Soit ! Val-d’Oise

gratuit

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

À travers une exploration artistique mêlant écriture intime, stand up et cabaret musical, ce spectacle invite à une réflexion profonde sur la sexualité et le plaisir. Des statistiques révélatrices soulignent l’écart orgasmique persistant entre les genres, et les essais mettant en lumière les réalités de la vie sexuelle des femmes fourmillent avec l’envie de créer de nouveaux schémas érotiques en passant par l’humour, la sensibilité et le récit. Là où les tabous tombent, la discussion s’anime et JOUIR interroge : pourquoi cet écart orgasmique ? Peut-on réinventer nos schémas érotiques ? Et, surtout, est-ce si important de jouir ? À partir du récit d’une femme en quête d’orgasme qui se mêle à celui des autres artistes de la pièce, le public est pris dans un tourbillon frénétique où la jouissance se dévoile dans toute sa splendeur et sa diversité.

Festival Cergy Soit ! Cergy Cergy 95000 Val-d'Oise Île-de-France

Notre insouciance – Juliette Hecquet féminisme théâtre de rue

Loic Nys