Jouir Salle culturelle Le Nantholia Nantheuil

JOUIR est le récit d’une femme en quête d’orgasme. Pour raconter son histoire, elle est accompagnée de femmes et d’hommes, de corps dansants, d’émancipation érotique et de musique. En revisitant le Comedy club ainsi que le genre du documentaire théâtral et du cabaret musical, JOUIR est une invitation à se poser collectivement la question du désir et de la jouissance Pourquoi existe-t-il un écart orgasmique ? Quels modèles de plaisir existent-t-ils et pouvons-nous (ré)inventer ? Comment pouvons-nous en parler autour de nous ? Et surtout, est-ce si important de jouir ? .

Salle culturelle Le Nantholia Les Grésilles Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 12 50 bit.thiviers@perigord-limousin.fr

English : Jouir

JOUIR is the story of a woman in search of orgasm. To tell her story, she is accompanied by men and women, dancing bodies, erotic emancipation and music.

German : Jouir

JOUIR ist die Erzählung einer Frau auf der Suche nach einem Orgasmus. Um ihre Geschichte zu erzählen, wird sie von Frauen und Männern, tanzenden Körpern, erotischer Emanzipation und Musik begleitet.

Italiano :

JOUIR è la storia di una donna alla ricerca dell’orgasmo. Per raccontare la sua storia, è accompagnata da donne e uomini, corpi danzanti, emancipazione erotica e musica.

Espanol : Jouir

JOUIR es la historia de una mujer en busca del orgasmo. Para contar su historia, la acompañan mujeres y hombres, cuerpos danzantes, emancipación erótica y música.

