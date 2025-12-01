Joujou Compagnie du Théâtre clandestin Vallons-de-l’Erdre

Joujou Compagnie du Théâtre clandestin Vallons-de-l’Erdre samedi 20 décembre 2025.

Joujou Compagnie du Théâtre clandestin

16 Avenue Charles-Henri de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Joujou qu’est-ce que c’est ?

Joujou c’est un spectacle sur la poésie contemporaine mais pas nul.

JouJou c’est un truc qui peut se voir quand tu es petit, mais aussi quand tu es grand.

JouJou c’est un tas d’emplis entremêlé de jeux en plastique avec des sons douteux, de tables et des synthés simplistes.

JouJou, c’est deux amis dans une chambre qui se laissent rêver. Pour s’occuper, ils prennent tout ce qui leur passe sous la main des jeux, des poèmes, des instruments. Ils se laissent traverser par la vie, pour tuer le temps…. L’air de rien, avec des mots simples, JouJou nous embarque dans notre intime, nous questionne sur les rêves que l’on réalise ou que l’on abandonne au bord du lit…

Ce spectacle est à regarder en famille, la poésie est avant tout un regard que l’on porte sur les choses, chacun, à l’endroit de sa vie, fera exister ce spectacle à sa façon.

Sur inscription, dès 5 ans .

16 Avenue Charles-Henri de Cossé Brissac Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 37 26

English :

What is Joujou?

German :

Joujou was ist das?

Italiano :

Che cos’è Joujou?

Espanol :

¿Qué es Joujou?

L’événement Joujou Compagnie du Théâtre clandestin Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2025-08-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis