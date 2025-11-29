Jounée Portes Ouvertes centre de secours Lucien Parent Centre Ville Nouméa

Jounée Portes Ouvertes centre de secours Lucien Parent

Les sapeurs-pompiers de la Ville de Nouméa organisent une journée portes ouvertes samedi 29 novembre.

The City of Nouméa’s fire department is organizing an open day on Saturday November 29.

Die Feuerwehr der Stadt Nouméa veranstaltet am Samstag, den 29. November, einen Tag der offenen Tür.

I vigili del fuoco della città di Nouméa organizzano una giornata di porte aperte sabato 29 novembre.

El cuerpo de bomberos de la ciudad de Numea organiza una jornada de puertas abiertas el sábado 29 de noviembre.

