Jounée Portes Ouvertes centre de secours Lucien Parent Centre Ville Nouméa
Jounée Portes Ouvertes centre de secours Lucien Parent Centre Ville Nouméa samedi 29 novembre 2025.
Jounée Portes Ouvertes centre de secours Lucien Parent
Centre Ville 5I rue Georges-Clémenceau Nouméa Nouvelle-Calédonie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 09:00:00
fin : 2025-11-29 16:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Les sapeurs-pompiers de la Ville de Nouméa organisent une journée portes ouvertes samedi 29 novembre.
.
Centre Ville 5I rue Georges-Clémenceau Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 18
English :
The City of Nouméa’s fire department is organizing an open day on Saturday November 29.
German :
Die Feuerwehr der Stadt Nouméa veranstaltet am Samstag, den 29. November, einen Tag der offenen Tür.
Italiano :
I vigili del fuoco della città di Nouméa organizzano una giornata di porte aperte sabato 29 novembre.
Espanol :
El cuerpo de bomberos de la ciudad de Numea organiza una jornada de puertas abiertas el sábado 29 de noviembre.
L’événement Jounée Portes Ouvertes centre de secours Lucien Parent Nouméa a été mis à jour le 2025-11-22 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie