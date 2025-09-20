Jounées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Saint Rémi Montgaudry

Jounées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Saint Rémi

Le Bourg Montgaudry Orne

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Visite libre de l’église Saint Rémi, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. .

Le Bourg Montgaudry 61360 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37

