Jouons à Brancion Château de Brancion Martailly-lès-Brancion vendredi 15 août 2025

Château de Brancion 1, place de la Halle Brancion Martailly-lès-Brancion Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-08-15 11:00:00

fin : 2025-08-15 17:00:00

2025-08-15

(Tous) petits et (très) grands, êtes invités à passer une journée ludique autour de jeux anciens et traditionnels qui seront répartis dans le château et qui vous permettront d’exercer votre adresse et votre talent.

Il n’y a rien à gagner que le plaisir de jouer en famille ou entre amis ! Les jeux proposés s’inspirent de jeux du moyen-âge ou sont le fruit de l’imagination fertile de notre équipe ès-jeux ! Et vous pourrez jouer aussi longtemps que vous le souhaitez tout en flânant dans la forteresse médiévale.

Inclus dans le billet d’entrée du château. Durée : libre. .

Château de Brancion 1, place de la Halle Brancion Martailly-lès-Brancion 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 32 19 70 info@chateau-de-brancion.fr

