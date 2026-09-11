Jouons à la Bib ! Rue du 8 Mai Paray-le-Monial
mercredi 23 septembre 2026 · Rue du 8 Mai · Paray-le-Monial
Informations pratiques
Paray-le-Monial
Jouons à la Bib !
Rue du 8 Mai Bibliothèque municipale Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
La bibliothèque municipale, en partenariat avec Paray’ci les jeux , vous invite à venir partager un moment convivial autour de jeux de société !
Rires, stratégie et bonne humeur au rendez-vous !
A partir de 5 ans. .
Rue du 8 Mai Bibliothèque municipale Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 80 27 bibliotheque@paraylemonial.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jouons à la Bib !
L’événement Jouons à la Bib ! Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-05-27 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I
À voir aussi à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire)
- Julien Chante Joe Dassin Théâtre Sauvageot Paray-le-Monial 11 septembre 2026
- Brocante-antiquités-multicollections Parc du Moulin Liron/Dr Drapier Paray-le-Monial 12 septembre 2026
- Fantastic Picnic La Dolce Vita Kiosque du Parc du Moulin Liron Paray-le-Monial 12 septembre 2026
- 2e Games of road solidaire Cloître de la Basilique Paray-le-Monial 13 septembre 2026
- Stage vacances mosaïque Paray-le-Monial 17 septembre 2026