Jouons à la Bib ! Rue du 8 Mai Paray-le-Monial

Informations pratiques

Paray-le-Monial

Jouons à la Bib !

Rue du 8 Mai Bibliothèque municipale Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

La bibliothèque municipale, en partenariat avec Paray’ci les jeux , vous invite à venir partager un moment convivial autour de jeux de société !

Rires, stratégie et bonne humeur au rendez-vous !

A partir de 5 ans. .

Rue du 8 Mai Bibliothèque municipale Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 80 27 bibliotheque@paraylemonial.fr

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English : Jouons à la Bib !

L’événement Jouons à la Bib ! Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-05-27 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I