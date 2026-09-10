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Jouons à la Bib ! Rue du 8 Mai 1945 Paray-le-Monial

mercredi 18 novembre 2026 · Rue du 8 Mai 1945 · Paray-le-Monial

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Lieu
Rue du 8 Mai 1945
Adresse
Bibliothèque municipale
Ville
71600 Paray-le-Monial
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Paray-le-Monial

Jouons à la Bib !

Rue du 8 Mai 1945 Bibliothèque municipale Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18
fin : 2026-11-18

Date(s) :
2026-11-18

Mercredi 18 novembre de 14h à 16h.
La bibliothèque municipale, en partenariat avec « Paray’ci les jeux », vous invite à venir partager un moment convivial autour des jeux de société.
Rires, stratégie et bonne humeur seront au rendez-vous !
A partir de 5 ans.   .

Rue du 8 Mai 1945 Bibliothèque municipale Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 80 27  bibliotheque@paraylemonial.fr

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English : Jouons à la Bib !

L’événement Jouons à la Bib ! Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-09-10 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I

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