Jouons à la Bib ! Rue du 8 Mai 1945 Paray-le-Monial
mercredi 18 novembre 2026 · Rue du 8 Mai 1945 · Paray-le-Monial
Informations pratiques
Paray-le-Monial
Jouons à la Bib !
Rue du 8 Mai 1945 Bibliothèque municipale Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18
fin : 2026-11-18
Date(s) :
2026-11-18
Mercredi 18 novembre de 14h à 16h.
La bibliothèque municipale, en partenariat avec « Paray’ci les jeux », vous invite à venir partager un moment convivial autour des jeux de société.
Rires, stratégie et bonne humeur seront au rendez-vous !
A partir de 5 ans. .
Rue du 8 Mai 1945 Bibliothèque municipale Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 88 80 27 bibliotheque@paraylemonial.fr
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English : Jouons à la Bib !
L’événement Jouons à la Bib ! Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-09-10 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I
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