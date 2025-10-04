Jouons à la médiathèque Médiathèque Au jardin des livres Saint-Martin-le-Beau

Entrée gratuite

Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00

Jouez, découvrez et empruntez de nouveaux jeux !

Venez profiter d’un moment convivial pour tester une sélection variée de jeux, du plus classique au plus original. Que vous soyez novice ou expert, c’est l’occasion parfaite pour découvrir de nouvelles expériences ludiques.

Et bonne nouvelle : vous pourrez même emprunter les jeux qui vous plaisent pour continuer à jouer chez vous !

Médiathèque Au jardin des livres 3 place de l’église 37270 St Martin le beau Saint-Martin-le-Beau 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

