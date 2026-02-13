Jouons à la médiathèque !, Médiathèque Léon Eeckhoutte, Villemur-sur-Tarn

Jouons à la médiathèque ! Samedi 21 février, 15h00 Médiathèque Léon Eeckhoutte Haute-Garonne

Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T15:00:00+01:00 – 2026-02-21T17:00:00+01:00

Fin : 2026-02-21T15:00:00+01:00 – 2026-02-21T17:00:00+01:00

Médiathèque Léon Eeckhoutte 1 rue Saint-Jean, 31340 Villemur-sur-Tarn Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie

Venez tester, découvrir ou redécouvrir nos jeux sur la thématique « Enquête » Des jeux pour tout âge (à partir de 5 ans) pour passer un après-midi convivial et divertissant en famille. jeux de société mediathèque

