JOUONS ! Après-midi jeux de société à la médiathèque de Trun

19 rue Vital Lenormand Trun Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 14:00:00

fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :

2026-03-25 2026-04-22 2026-05-27

Un après-midi pour découvrir notre offre de jeux !

Libre et gratuit Venez ! .

19 rue Vital Lenormand Trun 61160 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@argentan-intercom.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JOUONS ! Après-midi jeux de société à la médiathèque de Trun

L’événement JOUONS ! Après-midi jeux de société à la médiathèque de Trun Trun a été mis à jour le 2026-03-09 par Terres d’Argentan Intercom