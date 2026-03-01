JOUONS ! Après-midi jeux de société à la médiathèque de Trun Trun
JOUONS ! Après-midi jeux de société à la médiathèque de Trun Trun mercredi 25 mars 2026.
JOUONS ! Après-midi jeux de société à la médiathèque de Trun
19 rue Vital Lenormand Trun Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 14:00:00
fin : 2026-04-22 17:00:00
Date(s) :
2026-03-25 2026-04-22 2026-05-27
Un après-midi pour découvrir notre offre de jeux !
Libre et gratuit Venez ! .
19 rue Vital Lenormand Trun 61160 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@argentan-intercom.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : JOUONS ! Après-midi jeux de société à la médiathèque de Trun
L’événement JOUONS ! Après-midi jeux de société à la médiathèque de Trun Trun a été mis à jour le 2026-03-09 par Terres d’Argentan Intercom