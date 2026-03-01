JOUONS ! Après-midi jeux de société à la médiathèque d’Écouché-les-Vallées Écouché-les-Vallées

JOUONS ! Après-midi jeux de société à la médiathèque d’Écouché-les-Vallées

Médiathèque Écouché-les-Vallées Écouché-les-Vallées Orne

Début : 2026-03-18 14:30:00

fin : 2026-05-20 17:30:00

Date(s) :

2026-03-18 2026-04-15 2026-05-20

Un après-midi pour découvrir notre offre de jeux !

Libre et gratuit Venez ! .

Médiathèque Écouché-les-Vallées Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@terresdargetnan.fr

