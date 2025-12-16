JOUONS ! Après-midi jeux de société à la médiathèque ! Médiathèque François Mitterrand Gouffern en Auge
JOUONS ! Après-midi jeux de société à la médiathèque !
Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des rédemptoristes Gouffern en Auge Orne
Début : 2026-01-14 15:00:00
fin : 2026-01-14 17:00:00
2026-01-14
Une séléction de nos ludothécaires parmi notre offre de plus de 700 boites de jeux et c’est parti pour jouer ensemble cet après-midi !
Libre et gratuit Venez ! .
Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des rédemptoristes Gouffern en Auge 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@terresdargentan.fr
