JOUONS ! Après-midi jeux de société à la médiathèque ! Médiathèque François Mitterrand Gouffern en Auge

JOUONS ! Après-midi jeux de société à la médiathèque !

Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des rédemptoristes Gouffern en Auge Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 15:00:00

fin : 2026-01-14 17:00:00

Date(s) :

2026-01-14

Une séléction de nos ludothécaires parmi notre offre de plus de 700 boites de jeux et c’est parti pour jouer ensemble cet après-midi !

Libre et gratuit Venez ! .

Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des rédemptoristes Gouffern en Auge 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@terresdargentan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JOUONS ! Après-midi jeux de société à la médiathèque !

L’événement JOUONS ! Après-midi jeux de société à la médiathèque ! Gouffern en Auge a été mis à jour le 2025-12-16 par Terres d’Argentan Intercom