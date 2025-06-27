Jouons au musée ! Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier
Jouons au musée !
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura
Début : 2025-09-26 18:00:00
fin : 2025-09-26 20:00:00
2025-09-26
Le musée accueille la ludothèque et vous invitent à venir vous défier autour de jeux de plateaux, au sein des œuvres d’art
– Donjons & dragons, à partir de 14 ans,
– Akropolis, à partir de 8 ans. .
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 49 resamusee@lonslesaunier.fr
