Jouons au musée ! Place Philibert-de-Chalon Lons-le-Saunier

Jouons au musée !
Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura

Début : 2025-09-26 18:00:00

fin : 2025-09-26 20:00:00

2025-09-26

Le musée accueille la ludothèque et vous invitent à venir vous défier autour de jeux de plateaux, au sein des œuvres d’art

– Donjons & dragons, à partir de 14 ans,

– Akropolis, à partir de 8 ans. .

Place Philibert-de-Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 88 49 resamusee@lonslesaunier.fr

