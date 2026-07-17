Informations pratiques

Le Thuit

Jouons aux apprentis géologues

Le Thuit Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Profitez d’une sortie nature pour découvrir la géodiversité, grande oubliée de notre patrimoine naturel. Elle est le socle commun à toute la biodiversité et porte en elle l’histoire de notre planète et des paysages. A l’occasion de la journée internationale de la géodiversité, initiez-vous à la géologie, en découvrant certaines roches, ce qu’elles nous apprennent sur l’évolution du territoire et comment elles influencent les écosystèmes actuels. .

Le Thuit 27700 Eure Normandie +33 7 82 05 01 87

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English : Jouons aux apprentis géologues

L’événement Jouons aux apprentis géologues Le Thuit a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération