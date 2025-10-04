Jouons aux échecs ! Médiathèque Le Trente Vienne

Jouons aux échecs ! Médiathèque Le Trente Vienne samedi 4 octobre 2025.

Jouons aux échecs ! Samedi 4 octobre, 14h30 Médiathèque Le Trente Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:30 – 2025-10-04T16:30

Fin : 2025-10-04T14:30 – 2025-10-04T16:30

Jeu d’échecs avec le Club de Vienne

Débutant ou joueur confirmé ? Venez vous initier ou simplement jouer aux échecs avec les membres du Club de Vienne. Dans une ambiance conviviale, vous pourrez découvrir les bases du jeu ou affiner vos stratégies face à des passionnés prêts à partager leurs conseils.

Un moment de concentration, de réflexion… et de plaisir !

Médiathèque Le Trente 30 avenue Général Leclerc 38200 Vienne Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0474159940 https://www.trente-et-plus.fr/

Jeu d’échecs avec le Club de Vienne

Muhammad Abdullah de Pixabay