Jouons avec la nature

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-11 16:00:00

2026-02-11 2026-02-25

Jouons avec la nature

Jouons avec la nature Partons collecter différents éléments de la nature pour réaliser des jeux et jouons ensemble! Réservation obligatoire au 07 67 95 19 89 ou ecolokaterre@gmail.com Adhérent 8€/pers- non adhérents 10€/pers. Forfait tribu de 4 personne 1 personne gratuite. .

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 67 95 19 89

English :

Playing with nature

