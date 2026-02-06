Jouons avec l’art Atelier ludique du musée Laàs

Jouons avec l’art Atelier ludique du musée

Chêteau des énigmes Laàs Pyrénées-Atlantiques

On vous invite à découvrir l’art de façon ludique en famille, en jouant et en explorant !

Une histoire de curiosité et de partage pour accompagner vos découvertes en famille. Cet atelier transforme la visite en aventure collective.

Petits et grands, suivez notre guide le temps d’un atelier ludique et culturel et devenez enquêteurs du patrimoine.

Accéssible aux adultes comme aux enfants, à partir de 6 ans. Réservation sur le site internet du château ou par téléphone. .

Chêteau des énigmes Laàs 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 00 34

