Jouons avec l’art Bibliothèque Montlieu-la-Garde

Bibliothèque 26b Avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde Charente-Maritime
Début : 2026-02-10 14:00:00
fin : 2026-02-10 16:00:00
2026-02-10 2026-02-17
Découvrons des œuvres à travers les jeux de société. Sur Réservation.
Bibliothèque 26b Avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 71 02 bibliotheque@montlieulagarde17.fr
English :
Discover works of art through board games. By reservation only.
