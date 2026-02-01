Jouons avec l’art Bibliothèque Montlieu-la-Garde

Jouons avec l’art

Bibliothèque 26b Avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 14:00:00

fin : 2026-02-10 16:00:00

Date(s) :

2026-02-10 2026-02-17

Découvrons des œuvres à travers les jeux de société. Sur Réservation.

.

Bibliothèque 26b Avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 70 71 02 bibliotheque@montlieulagarde17.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover works of art through board games. By reservation only.

L’événement Jouons avec l’art Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2026-01-29 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge