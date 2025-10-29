Jouons avec le son en famille Thionville

Jouons avec le son en famille Thionville mercredi 29 octobre 2025.

Jouons avec le son en famille

1 place André Malraux Thionville Moselle

Gratuit

0

Gratuit

Mercredi 29 octobre 2025, 14:00:00 - 18:00:00

Début : Mercredi Mercredi 2025-10-29 14:00:00

fin : 2025-10-29 18:00:00

Date(s) :

2025-10-29

En octobre et novembre, Puzzle s’associe à la bibliothèque départementale en accueillant la manifestation Esprits livres.

À cette occasion, découvrez des jeux vidéo en lien avec la musique dans lesquels vous pourrez vous affronter en famille, entre petits-enfants et grands-parents !

Rendez-vous en novembre pour découvrir le reste de la programmation d’Esprits livres.Tout public

1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

English :

In October and November, Puzzle joins forces with the departmental library to host the Esprits livres event.

On this occasion, discover music-related video games that you can play with your family, grandchildren and grandparents!

See you in November for the rest of the Esprits livres program.

German :

Im Oktober und November veranstaltet Puzzle in Zusammenarbeit mit der Bibliothèque départementale die Veranstaltung Esprits livres.

Bei dieser Gelegenheit können Sie Videospiele mit Bezug zur Musik entdecken, die Sie mit Ihrer Familie, Ihren Enkeln und Großeltern spielen können

Weitere Informationen zum Programm von Esprits livres finden Sie im November.

Italiano :

Nei mesi di ottobre e novembre, Puzzle si unisce alla biblioteca dipartimentale per ospitare l’evento Esprits livres.

Scoprite i videogiochi legati alla musica con cui tutta la famiglia può giocare insieme, nipoti e nonni!

Ci vediamo a novembre per il resto del programma Esprits livres.

Espanol :

En octubre y noviembre, Puzzle se une a la biblioteca departamental para organizar el evento Esprits livres.

Descubra videojuegos relacionados con la música a los que podrá jugar toda la familia, ¡nietos y abuelos por igual!

Nos vemos en noviembre para el resto del programa Esprits livres.

