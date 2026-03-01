Jouons avec les désequilibres Maison de la Petite Enfance Bel Gazou Autun

Jouons avec les désequilibres

Maison de la Petite Enfance Bel Gazou 10-12 Bd Frédéric Latouche Autun Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 09:30:00

fin : 2026-03-18 10:30:00

Date(s) :

2026-03-18

Jouons avec les déséquilibres Ateliers et parcours sensori-moteur proposés par la Maison de la Petite Enfance et le CAMSP pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte.

Sur inscription Places limitées. .

Maison de la Petite Enfance Bel Gazou 10-12 Bd Frédéric Latouche Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 81 50 78 peggy.crochet@grandautunoismorvan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jouons avec les désequilibres

L’événement Jouons avec les désequilibres Autun a été mis à jour le 2026-03-09 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II