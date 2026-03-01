Jouons avec les désequilibres Maison de la Petite Enfance Bel Gazou Autun
Jouons avec les désequilibres Maison de la Petite Enfance Bel Gazou Autun mercredi 18 mars 2026.
Jouons avec les désequilibres
Maison de la Petite Enfance Bel Gazou 10-12 Bd Frédéric Latouche Autun Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-18 09:30:00
fin : 2026-03-18 10:30:00
2026-03-18
Jouons avec les déséquilibres Ateliers et parcours sensori-moteur proposés par la Maison de la Petite Enfance et le CAMSP pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte.
Sur inscription Places limitées. .
Maison de la Petite Enfance Bel Gazou 10-12 Bd Frédéric Latouche Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 81 50 78 peggy.crochet@grandautunoismorvan.fr
