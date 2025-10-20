Jouons avec les fruits de l’automne Le Langon

Jouons avec les fruits de l’automne Le Langon lundi 20 octobre 2025.

Jouons avec les fruits de l’automne

L’Ilot de Chaillezay Le Langon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20 14:30:00

fin : 2025-10-20 16:30:00

Date(s) :

2025-10-20

La nature à l’automne nous offre matériaux, couleurs, et textures tellement variés… Laissez parler votre créativité ! Avec un peu d’astuce, confectionnez vos jeux de nature et donnez vie aux fruits, feuilles et branches glanés au bord du chemin.

Atelier en famille

Réservation indispensable

Prévoir des chaussures fermées et une tenue adaptée à la météo .

L’Ilot de Chaillezay Le Langon 85450 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 69 80 reservedeshuttes@vendee.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Jouons avec les fruits de l’automne Le Langon a été mis à jour le 2025-08-26 par CDT85