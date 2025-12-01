Jouons avec les histoires Médiathèque Pluduno
Jouons avec les histoires Médiathèque Pluduno mercredi 17 décembre 2025.
Jouons avec les histoires
Médiathèque 8 Place Abbé Oléron Pluduno Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 14:30:00
fin : 2025-12-17 16:00:00
Date(s) :
2025-12-17
Rejoignez-nous pour un moment magique autour des livres !
Lors de cet atelier, Isabelle vous présentera ses coups de cœur, des histoires captivantes qui sauront émerveiller et stimuler l’imagination des enfants. Après cette découverte, place à la créativité ! Les participants auront l’occasion de jouer avec les mots à travers des jeux ludiques . Les enfants pourront inventer des phrases amusantes, créer des histoires collectives et laisser libre cours à leur imagination.
Venez partager, écouter et jouer avec nous dans cet univers où les mots prennent vie !
Tout Public
Sur inscription à la médiathèque de préférence. .
Médiathèque 8 Place Abbé Oléron Pluduno 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 21 61 00 15
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Jouons avec les histoires Pluduno a été mis à jour le 2025-11-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme