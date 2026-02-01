Jouons avec les histoires Médiathèque Pluduno

Jouons avec les histoires

Médiathèque 8 Place Abbé Oléron Pluduno Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-25 14:30:00

fin : 2026-02-25 16:00:00

2026-02-25

Rejoignez-nous pour un moment magique autour des livres !

Lors de cet atelier, Isabelle vous présentera ses coups de cœur, des histoires captivantes qui sauront émerveiller et stimuler l’imagination des enfants. Après cette découverte, place à la créativité ! Les participants auront l’occasion de jouer avec les mots à travers des jeux ludiques . Les enfants pourront inventer des phrases amusantes, créer des histoires collectives et laisser libre cours à leur imagination.

Venez partager, écouter et jouer avec nous dans cet univers où les mots prennent vie !

Tout Public

Sur inscription à la médiathèque de préférence. .

Médiathèque 8 Place Abbé Oléron Pluduno 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 21 61 00 15

