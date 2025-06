JOUONS AVEC LES LIVRES ET LES HISTOIRES LA CAFETIERE Aurignac 5 juillet 2025 10:00

Lydie donne rendez-vous aux plus jeunes pour un voyage au pays des histoires

Les lectures de Lydie sont pour tous et dès 18 mois ! Un moment de partage, en partenariat avec la médiathèque de Saint-Gaudens. .

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 70 16 lacafetiere.aurignac@gmail.com

English :

Lydie invites youngsters on a journey to the land of stories

German :

Lydie verabredet sich mit den Jüngsten zu einer Reise ins Land der Geschichten

Italiano :

Lydie invita i ragazzi a un viaggio nel paese delle storie

Espanol :

Lydie invita a los más pequeños a un viaje al país de los cuentos

