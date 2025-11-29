Jouons avec nos différences MJC Héritan Mâcon

Jouons avec nos différences

Parce que chaque personne a sa place, ses talents et sa sensibilité, nous vous invitons à célébrer la diversité lors de notre événement Jouons avec nos différences . Une journée conviviale, bienveillante et ouverte à toutes et tous, où l’on découvre, expérimente et crée ensemble, dans un cadre accueillant et inclusif. Venez en famille, entre amis, ou simplement par curiosité vous êtes les bienvenus !

Pensez à réserver votre place dès maintenant à l’accueil de la MJC. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

