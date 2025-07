« Jouons! » bellou-en-Houlme Bellou-en-Houlme

« Jouons! » bellou-en-Houlme Bellou-en-Houlme mercredi 13 août 2025.

« Jouons! »

bellou-en-Houlme 1 impasse des Tisserands Bellou-en-Houlme Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-13 10:30:00

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-13 2025-08-30

Jeux de société et jeux vidéo, grands jeux…

Mais aussi Malette jeux, art & sport mallette qui fait bouger pour découvrir l’art.

Ou encore Musique en jeux initier, découvrir, expérimenter la musique de création en partenariat avec Odia et le département de l’Orne.

bellou-en-Houlme 1 impasse des Tisserands Bellou-en-Houlme 61220 Orne Normandie +33 2 33 96 29 43 bibli-bellou-en-houlme@orange.fr

English : « Jouons! »

Board and video games, big games…

But also « Malette jeux, art & sport »: a suitcase that gets you moving to discover art.

Or « Musique en jeux »: initiate, discover and experiment with creative music, in partnership with Odia and the Orne department.

German :

Gesellschafts- und Videospiele, große Spiele…

Aber auch « Malette jeux, art & sport » (Spielekoffer, Kunst & Sport): ein Koffer, der die Bewegung anregt, um die Kunst zu entdecken.

Oder « Musique en jeux »: Einführung, Entdeckung und Experimentieren mit kreativer Musik in Zusammenarbeit mit Odia und dem Departement Orne.

Italiano :

Giochi da tavolo e videogiochi, grandi giochi…

Ma anche « Malette jeux, art & sport »: una valigia che vi fa muovere alla scoperta dell’arte.

Oppure « Musique en jeux »: introdurre, scoprire e sperimentare la musica creativa in collaborazione con Odia e il dipartimento dell’Orne.

Espanol :

Juegos de mesa y videojuegos, grandes juegos…

Pero también « Malette jeux, art & sport »: una maleta que te pone en movimiento para descubrir el arte.

O « Musique en jeux »: introduce, descubre y experimenta con la música creativa en colaboración con Odia y el departamento de Orne.

L’événement « Jouons! » Bellou-en-Houlme a été mis à jour le 2025-07-25 par Flers agglo