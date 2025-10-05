Jouons dans les bois ! Fléré-la-Rivière

Jouons dans les bois ! Fléré-la-Rivière dimanche 5 octobre 2025.

Jouons dans les bois !

La Cormerie Fléré-la-Rivière Indre

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

2025-10-05

On commence le dimanche 05 octobre par un atelier théâtre en pleine nature automnale mené par Gwenaële Lefort, comédienne, qui sera suivi d’un spectacle en extérieur « Tour de contes animaliers ».

Le programme

10H Accueil

10H30-12H30 Stage théâtre

12H30-14H30 Pique nique partagé et déjeuner sur l’herbe pour les stagiaires

14H30-16H Spectacle de Gwenaële Lefort « Tour de contes animaliers »

16H Dessert dans les bois offert par l’association

L’envie est de réunir petits et grands… venez faire le stage en famille, enfants à partir de 6 ans avec parents, grands parents… tout est encouragé! Les contes du spectacle seront appréciés dès 3 ans. Cet événement est bien sûr dépendant de la météo…mais nous sommes d’éternels optimistes (et la plupart du temps chanceux).

La réservation est impérative pour le stage car les places sont limitées. Si vous souhaitez juste assister au spectacle de Gwenaële Lefort vous êtes également les bienvenu(e)s (réservation conseillée). .

La Cormerie Fléré-la-Rivière 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 14 29 34 quandjeseraigrand.fr@gmail.com

English :

We start on Sunday, October 05, with an autumn nature theater workshop led by actress Gwenaële Lefort, followed by an outdoor show: « Tour de contes animaliers ».

German :

Wir beginnen am Sonntag, den 05. Oktober, mit einem Theaterworkshop inmitten der herbstlichen Natur, der von der Schauspielerin Gwenaële Lefort geleitet wird, gefolgt von einer Aufführung im Freien: « Tour de contes animaliers ».

Italiano :

Si comincia domenica 05 ottobre con un laboratorio teatrale autunnale condotto dall’attrice Gwenaële Lefort, seguito da uno spettacolo all’aperto: « Tour de contes animaliers ».

Espanol :

Comenzamos el domingo 05 de octubre con un taller de teatro otoñal dirigido por la actriz Gwenaële Lefort, seguido de un espectáculo al aire libre: « Tour de contes animaliers ».

