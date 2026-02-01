Jouons dehors cet hiver !

Saint-Pierre-de-Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 10:00:00

fin : 2026-02-19 11:30:00

Date(s) :

2026-02-19

Allons dehors pour jouer et découvrir les trésors de l’hiver ! Inscription obligatoire. Lieu précisé à l’inscription. .

Saint-Pierre-de-Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 00 35 contact@associationavril.org

