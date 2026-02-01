Jouons dehors cet hiver ! Saint-Pierre-de-Coutances
Jouons dehors cet hiver ! Saint-Pierre-de-Coutances jeudi 19 février 2026.
Jouons dehors cet hiver !
Saint-Pierre-de-Coutances Manche
Début : 2026-02-19 10:00:00
fin : 2026-02-19 11:30:00
2026-02-19
Allons dehors pour jouer et découvrir les trésors de l’hiver ! Inscription obligatoire. Lieu précisé à l’inscription. .
Saint-Pierre-de-Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 00 35 contact@associationavril.org
