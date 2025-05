Jouons en famille #1 – Plaine de l’Isle Verte Soustons, 4 juin 2025 10:00, Soustons.

Jouons en famille #1 Plaine de l’Isle Verte Avenue Labouyrie à Soustons Soustons Landes

Début : 2025-06-04 10:00:00

fin : 2025-06-04 12:00:00

2025-06-04

Avec vos enfants, venez partager un moment ludique. C’est gratuit !

Enfants de 0 à 10 ans.

Plaine de l’Isle Verte Avenue Labouyrie à Soustons

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 09 51 escaleinfo@cc-macs.org

English : Jouons en famille #1

Come and share a playful moment with your children. It’s all free!

German : Jouons en famille #1

Kommen Sie mit Ihren Kindern und teilen Sie einen spielerischen Moment. Das ist kostenlos!

Italiano :

Venite a divertirvi con i vostri bambini. Ed è gratis!

Espanol : Jouons en famille #1

Ven a divertirte con tus hijos. ¡Y es gratis!

