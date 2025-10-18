Jouons en famille Rue du Glédig Châteauneuf-du-Faou

Rue du Glédig Pôle enfance jeunesse Châteauneuf-du-Faou Finistère

Le pôle enfance jeunesse de la Communauté de Communes de Haute Cornouaille, avec la participation de l’école de musique Korn Boud et la bibliothèque des bébés bouquineurs, organisent Jouons en famille le samedi 18 octobre de 10h à 17h0 au Pôle enfance jeunesse à Châteauneuf-du-Faou.

> maquillage, jeux de société, gaming, musique, comptines

> petite restauration sur place par l’APE de l’école de Spézet

Gratuit et ouvert à tous

Informations: secretariat -enfance@haute-cornouaille.bzh .

Rue du Glédig Pôle enfance jeunesse Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne

