JOUONS en famille ! Médiathèque François Mitterrand Gouffern en Auge

Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des rédemptoristes Gouffern en Auge Orne

Début : 2025-12-10 15:00:00
fin : 2025-12-10 17:00:00

2025-12-10

Une séléction de nos ludothécaires parmi notre offre de plus de 600 boites de jeux et c’est parti pour jouer ensemble cet après-midi !
Libre et gratuit Venez !   .

Médiathèque François Mitterrand 1-3 rue des rédemptoristes Gouffern en Auge 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50  animations-mediatheque@terresdargentan.fr

