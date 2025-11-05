Jouons en famille rue pont Mole Josse
Jouons en famille rue pont Mole Josse mercredi 5 novembre 2025.
Jouons en famille
rue pont Mole Salle Municipale Josse Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-05
fin : 2025-11-05
2025-11-05
Le rendez-vous des parents, grands-parents, enfants où tout le monde joue !
Un temps de jeux pour explorer, s’amuser et partager avec des espaces de jeux adaptés aux enfants de 0 à 10 ans.
Avec le LUDOBUS des Francas des Landes
Gratuit- Nombre de place limité. .
rue pont Mole Salle Municipale Josse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 09 51 escaleinfo@cc-macs.org
English : Jouons en famille
The meeting place for parents, grandparents and children, where everyone can play!
German : Jouons en famille
Der Treffpunkt für Eltern, Großeltern und Kinder, an dem alle spielen!
Italiano :
Un luogo di incontro per genitori, nonni e bambini dove tutti possono giocare!
Espanol : Jouons en famille
Un lugar de encuentro para padres, abuelos y niños donde todos pueden jugar
