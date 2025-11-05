Jouons en famille rue pont Mole Josse

Jouons en famille rue pont Mole Josse mercredi 5 novembre 2025.

Jouons en famille

rue pont Mole Salle Municipale Josse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-05

fin : 2025-11-05

2025-11-05

Le rendez-vous des parents, grands-parents, enfants où tout le monde joue !

Un temps de jeux pour explorer, s’amuser et partager avec des espaces de jeux adaptés aux enfants de 0 à 10 ans.

Avec le LUDOBUS des Francas des Landes

Gratuit- Nombre de place limité. .

rue pont Mole Salle Municipale Josse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 09 51 escaleinfo@cc-macs.org

English : Jouons en famille

The meeting place for parents, grandparents and children, where everyone can play!

German : Jouons en famille

Der Treffpunkt für Eltern, Großeltern und Kinder, an dem alle spielen!

Italiano :

Un luogo di incontro per genitori, nonni e bambini dove tutti possono giocare!

Espanol : Jouons en famille

Un lugar de encuentro para padres, abuelos y niños donde todos pueden jugar

L’événement Jouons en famille Josse a été mis à jour le 2025-10-09 par OTI LAS