Jouons en grand ! Salle des OPS Fontenay-le-Comte

endant 4 jours, plongez dans un espace entièrement dédié au jeu ! Venez explorer, créer, tester et surtout jouer librement, à votre rythme, dans une ambiance conviviale.

Seul, entre amis ou en famille, il y en aura pour tous les âges et toutes les envies.

Au programme que du plaisir avec des jeux d’éveil et sensoriels, des constructions, des jeux d’adresse et traditionnels surdimensionnés, des jeux de mémoire, de rapidité, de stratégie…

A noter également deux temps forts

Le jeudi, de 19h à 22h soirée jeux &tournois Mario kart et Fifa sur grands écrans.

Le samedi structure gonflable.

De nombreux espaces de jeux sont proposés pour répondre aux envies et aux âges de tous

– un espace 0-4 ans adapté aux tout-petits,

– des jeux de construction,

– un espace d’imitation,

– des jeux sur tables,

– et bien d’autres propositions…

Organisé par la ludothèque et avec le concours des services de la Maison de l’Enfance, l’évènement Jouons en grand , vise à faire découvrir le jeu comme source de plaisir et activité essentielle du développement de l’enfant, à favoriser les liens familiaux et à contribuer aux rencontres intergénérationnelles, interpersonnelles et interculturelles.

Informations au 02 51 53 41 75 et ludotheque@ville-fontenaylecomte.fr .

English :

or 4 days, immerse yourself in a space entirely dedicated to gaming! Come and explore, create, test and, above all, play freely, at your own pace, in a friendly atmosphere.

