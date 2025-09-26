Jouons Ensemble Airvault
Jouons Ensemble Airvault vendredi 26 septembre 2025.
Jouons Ensemble
19 Rue de la Chaperonnière Airvault Deux-Sèvres
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-26
2025-09-26
Le collectif jeux du Centre Socio-Culturel propose une soirée multi-jeux, en partenariat avec le Foyer Rural de Soulièvres, le vendredi 26 septembre. La soirée, ouverte à toutes et tous, aura lieu au Pôle Enfance à Airvault, au 19 rue de la Chaperonnière, de 18 h à 23 h. Des jeux vous seront proposés et vous pouvez apporter les vôtres. Pique-nique sorti du panier possible. Renseignements au 05.49.64.73.10. Gratuit. .
19 Rue de la Chaperonnière Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10
