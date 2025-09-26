Jouons Ensemble Airvault

Jouons Ensemble Airvault vendredi 26 septembre 2025.

Jouons Ensemble

19 Rue de la Chaperonnière Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Le collectif jeux du Centre Socio-Culturel propose une soirée multi-jeux, en partenariat avec le Foyer Rural de Soulièvres, le vendredi 26 septembre. La soirée, ouverte à toutes et tous, aura lieu au Pôle Enfance à Airvault, au 19 rue de la Chaperonnière, de 18 h à 23 h. Des jeux vous seront proposés et vous pouvez apporter les vôtres. Pique-nique sorti du panier possible. Renseignements au 05.49.64.73.10. Gratuit. .

19 Rue de la Chaperonnière Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10

