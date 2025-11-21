Jouons Ensemble

Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Le collectif jeux du Centre Socio-Culturel propose une soirée jeux par mois, ouverte à toutes et tous. La prochaine a lieu le vendredi 21 novembre, de 18 h à 23 h, au Pôle Enfance, au 19 rue de la Chaperonnière, à Airvault. Des jeux vous seront proposés et vous pouvez apporter les vôtres. Boissons sur place, pique-nique sorti du panier. .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10

English : Jouons Ensemble

German : Jouons Ensemble

Italiano :

Espanol : Jouons Ensemble

L’événement Jouons Ensemble Airvault a été mis à jour le 2025-11-08 par CC Airvaudais Val du Thouet