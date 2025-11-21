Jouons Ensemble Airvault
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
2025-11-21
Le collectif jeux du Centre Socio-Culturel propose une soirée jeux par mois, ouverte à toutes et tous. La prochaine a lieu le vendredi 21 novembre, de 18 h à 23 h, au Pôle Enfance, au 19 rue de la Chaperonnière, à Airvault. Des jeux vous seront proposés et vous pouvez apporter les vôtres. Boissons sur place, pique-nique sorti du panier. .
Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 73 10
